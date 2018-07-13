Сирийская армия подняла флаг над Даръа

Правительственные войска Сирии подняли флаг страны в городе Даръа — административном центре одноименной провинции на юго‐западе страны. Об этом сообщило SANA.

По информации агентства, занявшие город террористы покинули позиции 12 июля. Такое соглашение было достигнуто между боевиками и официальным Дамаском

По договоренности, повстанцы взамен на прекращение сопротивления получат амнистию либо разрешение на переезд вместе с семьями в другой район Сирии. Предположительно, их эвакуируют в провинцию Идлиб

Теперь в городе начнут восстановительные работы, отмечает агентство.

С июня в Сирии проходит масштабная операция по уничтожению террористов и восстановлению контроля над южными территориями. К 10 июля армия страны контролировала уже свыше 70% территории провинции и в данный момент продолжает наступление.