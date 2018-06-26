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Испания станет соперником России в 1/8 финала ЧМ
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Испания станет соперником России в 1/8 финала ЧМ
Авторадио
3 часа назад
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Фото:
SovSport.Ru
Наша команда накануне проиграла
Уругваю
со счетом 0:3 и заняла второе место в своей группе. Испанцы сыграли вничью с
Марокко
2:2 и вышли в плей-офф с первого места. Матч
Испания
—
Россия
состоится 1 июля в «Лужниках». Начало в 17-00 часов по
Москве
.
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