Новый президент Колумбии обещает сохранить мирные соглашения с повстанцами

МЕХИКО , 18 июн — РИА Новости . Избранный новым президентом Колумбии Иван Дуке подтвердил, что сохранит заключенные ранее мирные соглашения с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

"Мы не позволим, чтобы мир был разрушен. Мы говорим Колумбии, что не будем разрывать в клочья соглашения (с РВСК — ред.), но сделаем, чтобы мир пришел ко всем колумбийцам", — заявил Дуке, выступая в Боготе перед тысячами сторонников.

Мирные соглашения с РВСК были достигнуты при нынешнем президенте Хуане Мануэле Сантосе. Дуке пошел на выборы от партии «Демократический центр», лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником этих соглашений.