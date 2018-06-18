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Новый президент Колумбии обещает сохранить мирные соглашения с повстанцами
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Новый президент Колумбии обещает сохранить мирные соглашения с повстанцами 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. Избранный новым президентом Колумбии Иван Дуке подтвердил, что сохранит заключенные ранее мирные соглашения с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
"Мы не позволим, чтобы мир был разрушен. Мы говорим Колумбии, что не будем разрывать в клочья соглашения (с РВСК — ред.), но сделаем, чтобы мир пришел ко всем колумбийцам", — заявил Дуке, выступая в Боготе перед тысячами сторонников.
Мирные соглашения с РВСК были достигнуты при нынешнем президенте Хуане Мануэле Сантосе. Дуке пошел на выборы от партии «Демократический центр», лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником этих соглашений.
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