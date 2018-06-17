Ещё
ВВС Ливии нанесли удары по боевикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВВС Ливии нанесли удары по боевикам в районе нефтяных портов 

РИА Новости 17 июня 2018
Фото: © AFP 2018 / Abdullah Doma
Вертолеты военно-воздушных сил Ливии нанесли минувшей ночью удары по позициям боевиков на побережье Средиземного моря в районах между городами Рас-Лануф и Сирт, говорится в сообщении оперативного штаба ливийской армии.
В частности, в результате авиаударов был уничтожен склад оружия и боеприпасов в районе Рас-Лануфа.
В минувший четверг боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода ливийской армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.
Ливийская национальная компания (National Oil Corp., NOC) оценила потери от нападения на нефтяные порты в 240 тысяч баррелей нефти и призвала боевиков покинуть свои объекты.
Ранее сообщалось, что Ливия добывает до 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, и добыча может вырасти в случае улучшения ситуации в сфере безопасности в стране.
Ливия уже много лет живет в условиях политической нестабильности и отсутствия единой власти в стране. На востоке работает избранный парламент и назначенное им правительство, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США125
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН43
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу97
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1214
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение