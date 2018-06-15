Посол Египта в России впервые посетил Екатеринбург

Глава дипмиссии прилетел на уральскую землю, чтобы увидеть матч между сборными Египта Уругвая на «Екатеринбург Арене», об этом сообщает в пятницу, 15 июня, «АиФ-Урал»

Посол арабской республики Египет в России Ихаб Наср прилетел в Екатеринбург . Здесь у него прошла встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым . Эта поездка на Средний Урал стала первой для дипломата, однако пообещал, что еще вернется в столицу Урала. «Это очень хорошая идея — провести матчи в разных городах страны, чтобы участники Чемпионата и болельщики смогли увидеть, как можно больше красивых мест в России. Екатеринбург — действительно очень красивый город», — поделился впечатлениями Ихаб Наср.

Во время стороны также обсудили вопрос об укреплении сотрудничества Египта и Екатеринбурга и пришли к выводу, что отношения могут быть установлены в сферах химической промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, медицины и здравоохранения, водоподготовки, а также деревообработки и мебельной индустрии.

В завершение встречи Ихаб Наср и Евгений Куйвашев обменялись подарками и договорились о продолжить общение в рамках других деловых мероприятий. После чего отправились на «Екатеринбург Арену», чтобы посмотреть на матч Египет — Уругвай, ради которого на Средний Урал и прилетел передставитель арабской страны.