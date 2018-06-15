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Посол Египта в России впервые посетил Екатеринбург
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Посол Египта в России впервые посетил Екатеринбург 

АиФ Урал 15 июня 2018
Фото: АиФ Урал
Глава дипмиссии прилетел на уральскую землю, чтобы увидеть матч между сборными Египта и Уругвая на «Екатеринбург Арене», об этом сообщает в пятницу, 15 июня, «АиФ-Урал».
Посол арабской республики Египет в России Ихаб Наср прилетел в Екатеринбург. Здесь у него прошла встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Эта поездка на Средний Урал стала первой для дипломата, однако пообещал, что еще вернется в столицу Урала. «Это очень хорошая идея — провести матчи в разных городах страны, чтобы участники Чемпионата и болельщики смогли увидеть, как можно больше красивых мест в России. Екатеринбург — действительно очень красивый город», — поделился впечатлениями Ихаб Наср.
Во время стороны также обсудили вопрос об укреплении сотрудничества Египта и Екатеринбурга и пришли к выводу, что отношения могут быть установлены в сферах химической промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, медицины и здравоохранения, водоподготовки, а также деревообработки и мебельной индустрии.
В завершение встречи Ихаб Наср и Евгений Куйвашев обменялись подарками и договорились о продолжить общение в рамках других деловых мероприятий. После чего отправились на «Екатеринбург Арену», чтобы посмотреть на матч Египет — Уругвай, ради которого на Средний Урал и прилетел передставитель арабской страны.
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