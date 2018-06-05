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Авиация НАТО начала патрулирование воздушного пространства Черногории
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Авиация НАТО начала патрулирование воздушного пространства Черногории 

ТАСС 21 минуту назад
БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Авиация НАТО, представленная самолетами ВВС Греции и Италии, начала патрулирование воздушного пространства Черногории. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Миссии НАТО в Черногории.
"Первый патрульный полет продолжается. Оставайтесь с нами", — говорится в Twitter миссии. Кроме того, миссия разместила видео, на котором офицер ВВС Черногории показывает изображение на радаре: «Вот летят три греческих „Фантома“, это наш самолет, а вот летят два „итальянца“. А в этот момент наш самолет встретился с греческими, итальянские истребители в двух минутах, на подходе».
Как сообщает национальное телевидение страны, начало патрулирования воздушного пространства Черногории приурочили к первой годовщине вступления Черногории в НАТО. В честь начала патрулирования самолетами НАТО воздушного пространства Черногории будет проведено показательное принуждение «самолета-нарушителя» к посадке. Примечательно, что в роли «нарушителя» выступит правительственный самолет Черногории, на борту которого будут в этот момент находиться министр обороны страны Предраг Бошкович и представитель НАТО.
Минобороны Черногории отметило, что патрулирование самолетами НАТО неба этой балканской страны будет «круглосуточным и абсолютно бесплатным», и ничего позорного в чужих самолетов в небе нет, поскольку это распространенная в НАТО практика по обеспечению безопасности воздушного пространства государств — членов альянса, не имеющих собственных ВВС.
Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Скупщина (парламент) республики 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших высказались в поддержку вступления в НАТО. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.
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