СМИ сообщили о двух погибших в новых протестах в Никарагуа

МЕХИКО , 6 июн — РИА Новости . Новые протесты вспыхнули в Никарагуа , унеся жизни еще как минимум двух человек, порядка 50 получили ранения, сообщает портал Prensa.

В этот раз центром столкновений стал туристический город Гранада. Манифестантам противостояли полиция и вооруженные сторонники президента Даниэля Ортеги . В результате столкновений было подожжено здание мэрии Гранады, также были разграблены магазины и другие торговые точки.

Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее. По последним данным Межамериканской комиссии по правам человека, число погибших достигло 127 человек.