Канада выделит ООН дополнительно более $1,5 млн на подготовку миротворцев

ОТТАВА , 29 мая. / ТАСС /. Правительство Канады выделит ООН дополнительно 2 млн канадских долларов (более $1,5 млн) на финансирование программ по подготовке миротворцев. Об этом во вторник говорится в заявлении главы МИД страны Христи Фриланд.

"Канада тесно сотрудничает [со своими] партнерами по всему миру, учитывая вызовы XXI века. Объявленное сегодня финансирование [соответствующих программ ООН] поможет проводить подготовку миротворцев, которая им необходима для наиболее эффективного участия в миротворческих операциях", — сказала министр.

В заявлении Фриланд также отмечается, что в 2016 году правительство Канады приняло решение в течение последующих трех лет выделить 450 млн канадских долларов (около $350 млн) на финансирование различных программ по обеспечению мира и стабильности, в том числе и под эгидой ООН.