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Канада выделит ООН дополнительно более $1,5 млн на подготовку миротворцев
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Канада выделит ООН дополнительно более $1,5 млн на подготовку миротворцев 

ТАСС 29 мая 2018
ОТТАВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Канады выделит ООН дополнительно 2 млн канадских долларов (более $1,5 млн) на финансирование программ по подготовке миротворцев. Об этом во вторник говорится в заявлении главы МИД страны Христи Фриланд.
"Канада тесно сотрудничает [со своими] партнерами по всему миру, учитывая вызовы XXI века. Объявленное сегодня финансирование [соответствующих программ ООН] поможет проводить подготовку миротворцев, которая им необходима для наиболее эффективного участия в миротворческих операциях", — сказала министр.
В заявлении Фриланд также отмечается, что в 2016 году правительство Канады приняло решение в течение последующих трех лет выделить 450 млн канадских долларов (около $350 млн) на финансирование различных программ по обеспечению мира и стабильности, в том числе и под эгидой ООН.
В марте 2018 года министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан и глава МИД Фриланд объявили о миротворческой миссии в Мали, которая начнется в этой африканской стране в августе. Оттава направит в Мали 250 миротворцев, два транспортных вертолета CH-147F Chinook и четыре боевых вертолета сопровождения CH-146 Griffon.
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