СМИ: Колумбия в качестве партнера НАТО не будет участвовать в военных акциях

"Мы не станем принимать участие в военных операциях НАТО и не собираемся становиться полноправным членом альянса. У нас будет статус страны-партнера, который представляет для нас интерес и будет очень полезен для Колумбии и наших вооруженных сил", — заявил глава государства.

В четверг Сантос проведет в Брюсселе встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом , чтобы официально оформить вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Ранее колумбийский президент заявлял, что считает «привилегией» для своей республики получить такой статус, так как южноамериканская страна станет единственной представительницей Латинской Америки в альянсе.