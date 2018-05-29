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СМИ: Колумбия в качестве партнера НАТО не будет участвовать в военных акциях
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СМИ: Колумбия в качестве партнера НАТО не будет участвовать в военных акциях 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 29 мая. Колумбия в рамках сотрудничества с Североатлантическим альянсом (НАТО) не собирается участвовать в военных операциях блока. Об этом в понедельник заявил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, сообщило агентство Prensa Latina.
"Мы не станем принимать участие в военных операциях НАТО и не собираемся становиться полноправным членом альянса. У нас будет статус страны-партнера, который представляет для нас интерес и будет очень полезен для Колумбии и наших вооруженных сил", — заявил глава государства.
В четверг Сантос проведет в Брюсселе встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, чтобы официально оформить вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Ранее колумбийский президент заявлял, что считает «привилегией» для своей республики получить такой статус, так как южноамериканская страна станет единственной представительницей Латинской Америки в альянсе.
Решение Боготы стать глобальным партнером НАТО подверг острой критике президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его мнению, этот шаг Колумбии представляет «угрозу миру и стабильности в регионе».
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