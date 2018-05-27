Президент Египта пожелал Салаху скорейшего выздоровления

"Мои сердечные пожелания египетскому герою Мохамеду Салаху как можно скорее вылечить травму, я надеюсь, что он вернется на стадион очень скоро и останется блестящей египетской звездой", — говорится на официальной страничке египетского президента в Twitter.

Лучший бомбардир «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Салах был заменен на 31-й минуте финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3), получив повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом. На пресс-конференции главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил журналистам, что травма Салаха является серьезной.

Министр спорта Египта на странице в Facebook обещал, что египетский футболист восстановится и сможет принять участие в чемпионате мира по футболу в России

Сборная Египта является соперником команды России по групповому этапу чемпионата мира, который пройдет в июне-июле в 11 российских городах.