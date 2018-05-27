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Восстановление Салаха займет две недели
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Восстановление Салаха займет две недели 

LiveSport.Ru 27 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом «Ливерпуля» и получил новые сведения о состоянии нападающего Мохамеда Салаха, сообщает пресс-служба «фараонов».
Врачи «Ливерпуля» сделали оптимистичный прогноз по срокам восстановления игрока и считают, что Салах будет готов к чемпионату мира-2018.
«У него проблема со связками плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения — две недели. Медицинский штаб «Ливерпуля» в контакте с врачами сборной Египта. Они согласуют лечение. Мохамед останется в Ливерпуле, чтобы пройти реабилитацию, а затем присоединится к сборной в Италии. Он должен быть в окончательной заявке сборной, которую огласим 4 июня. Ему нужно будет отдохнуть несколько дней после финала и потратить их на восстановление. Он будет выполнять специальные упражнения, чтобы быть готовым к этому времени», — написал на своей странице в Facebook министр спорта Египта Халед Абдель Азиз.
Напомним, Салах получил повреждение в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.
Сборная Египта является соперником команды России по групповому турниру чемпионата мира-2018.
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