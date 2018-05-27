Восстановление Салаха займет две недели

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом «Ливерпуля» и получил новые сведения о состоянии нападающего Мохамеда Салаха , сообщает пресс-служба «фараонов».

Врачи «Ливерпуля» сделали оптимистичный прогноз по срокам восстановления игрока и считают, что Салах будет готов к чемпионату мира-2018.

«У него проблема со связками плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения — две недели. Медицинский штаб «Ливерпуля» в контакте с врачами сборной Египта. Они согласуют лечение. Мохамед останется в Ливерпуле , чтобы пройти реабилитацию, а затем присоединится к сборной в Италии . Он должен быть в окончательной заявке сборной, которую огласим 4 июня. Ему нужно будет отдохнуть несколько дней после финала и потратить их на восстановление. Он будет выполнять специальные упражнения, чтобы быть готовым к этому времени», — написал на своей странице в Facebook министр спорта Египта Халед Абдель Азиз.

Напомним, Салах получил повреждение в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.