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В ООН назвали нападения на больницы в Ливии военным преступлением
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В ООН назвали нападения на больницы в Ливии военным преступлением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Нападения на больницы и медицинский персонал в Ливии может расцениваться как военное преступление, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), распространенном во вторник.
"Угроза оружием врачам, нападения на медицинские учреждения, препятствие получения во время помощи для больных и раненых является исключительно позорным поведением, которое отражается на самом уязвимом населении Ливии, а также на работников системы здравоохранения, которые могут им помочь. Целенаправленные атаки на медицинские учреждения и персонал, преднамеренные убийства или причинение вреда больным или раненым, может расцениваться как военное преступление", — приводит пресс-служба слова Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна.
По данным УВКПЧ ООН, за период с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года в Ливии было совершено 36 нападений на медицинские учреждения, медперсонал или пациентов. При этом реальное число таких атак может быть гораздо выше.
"Эти атаки являются значительными нарушениями международного законодательства и трагическим игнорированием нашей общей человечности. Слишком часто встречается неуважение к больным и тем, кто предоставляет помощь. Это должно прекратиться", — заявил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.
Согласно опубликованному во вторник докладу УВКПЧ и миссии ООН по поддержке в Ливии, «насилие в Ливии продолжает иметь разрушительное влияние на систему здравоохранения страны». Больницы и другие медицинские учреждения подвергаются бомбардировкам, обстрелам, обворовываются, медперсонал становится целью, на них нападают, их берут в заложники и незаконно арестовывают.
Врачи получают угрозы, незаконно лишаются свободы и подвергаются нападениям со стороны вооруженных групп, «включая тех, кто формально интегрировался в министерства». В частности, в одном из случаев, боевик приставил пистолет к голове врача, требуя реанимировать свою мать.
В УВКПЧ ООН подчеркивают, что больницы, медучреждения, медицинский персонал, а также медицинский транспорт должны защищаться во время вооруженных конфликтов, нападения на них запрещены международным гуманитарным законодательством.
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