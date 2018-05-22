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Срочно: 5 человек ранены в результате взрыва придорожной бомбы в Сомали
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Срочно: 5 человек ранены в результате взрыва придорожной бомбы в Сомали 

ИА Синьхуа 1 час назад
Могадишо, 22 мая /Синьхуа/ — По меньшей мере 5 сомалийских
военнослужащих были ранены во вторник в результате взрыва
придорожной бомбы в Афгойе в 30 км к западу от Могадишо. Об этом
сообщили официальные источники. —0—
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