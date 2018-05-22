Срочно: 5 человек ранены в результате взрыва придорожной бомбы в Сомали

Могадишо , 22 мая / Синьхуа / — По меньшей мере 5 сомалийских

военнослужащих были ранены во вторник в результате взрыва

придорожной бомбы в Афгойе в 30 км к западу от Могадишо. Об этом

сообщили официальные источники. —0—