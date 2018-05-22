Египет определится с поставщиком более одной тысячи вагонов к концу мая

Управление железных дорог Египта объявило международный тендер в ноябре 2017 года на производство и поставку как пассажирского, так и грузового подвижного состава Закупка будет реализована в рамках плана развития железных дорог Египта. На покупку новых вагонов ERA готово инвестировать 20 млрд египетских фунтов ($1,1 млрд). Венгрии, Китая, Италии и В рамках тендера заказчику выдвинули около 10 предложений производители из России Испании . В результате отбора осталось два претендента: российско-венгерский консорциум во главе с Transmashholding Hungary KFT и китайская CRRC. По условиям конкурса поставка всей партии должна быть реализована за 3 года и 4 месяца после подписания контракта. Еще в 2016 году российско-венгерский консорциум уже выиграл тендер ERA на поставку 700 пассажирских вагонов на $550 млн Однако переговоры между сторонами затянулись — заказчика не устроила кредитная ставка, предлагаемая банком ВТБ , кредитующим контракт. Стороны пришли к консенсусу только к февралю 2017 года.