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Египет определится с поставщиком более одной тысячи вагонов к концу мая
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Египет определится с поставщиком более одной тысячи вагонов к концу мая 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Управление железных дорог Египта объявило международный тендер в ноябре 2017 года на производство и поставку как пассажирского, так и грузового подвижного состава
Закупка будет реализована в рамках плана развития железных дорог Египта. На покупку новых вагонов ERA готово инвестировать 20 млрд египетских фунтов ($1,1 млрд).
В рамках тендера заказчику выдвинули около 10 предложений производители из России, Венгрии, Китая, Италии и Испании. В результате отбора осталось два претендента: российско-венгерский консорциум во главе с Transmashholding Hungary KFT и китайская CRRC. По условиям конкурса поставка всей партии должна быть реализована за 3 года и 4 месяца после подписания контракта.
Еще в 2016 году российско-венгерский консорциум уже выиграл тендер ERA на поставку 700 пассажирских вагонов на $550 млн Однако переговоры между сторонами затянулись — заказчика не устроила кредитная ставка, предлагаемая банком ВТБ, кредитующим контракт. Стороны пришли к консенсусу только к февралю 2017 года.
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