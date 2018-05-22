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На Филиппинах экстремистская группировка «Абу Сайяф» освободила заложника
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На Филиппинах экстремистская группировка «Абу Сайяф» освободила заложника 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 22 мая /Синьхуа/ — Как сообщила филиппинская армия, группировка «Абу Сайяф» в понедельник освободила одного заложника-филиппинца. Еще девять человека по-прежнему находятся в плену у террористов.
В заявлении говорится, что освобожденный — инженер Министерства общественных работ и дорог Филиппин. 21 мая боевики оставили его в одной из деревень в провинции Сулу. После получения информации об этом военные доставили мужчину на свою базу.
Как сообщила армия, инженер был захвачен боевиками 14 февраля этого года в провинции Сулу и содержался в опорном пункте «Абу Сайяф». Освобожденный заложник рассказал военным, что заболел, и поэтому боевики решили его освободить, не желая, чтобы он затруднял их передвижение или умер.
16 мая, благодаря посредническим усилиям Фронта национального освобождения Моро, группировка «Абу Сайяф» освободила двоих полицейских. По данным армии, террористы все еще удерживают девятерых заложников, среди которых четверо филиппинцев, трое индонезийцев, голландец и вьетнамец.
Напомним, что с начала 70-х годов прошлого века на юге Филиппин появилось множество экстремистских организаций. В 1996 году Фронт национального освобождения Моро и правительство Филиппин достигли соглашения о прекращении огня. Группировка «Абу-Сайяф» была основана в начале 90-х годов прошлого века, она действует на юге Филиппин. За время своей деятельности организовала множество нападений и похищений людей. Силы этой группировки ослабли после ударов правительственной армии Филиппин. —0—
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