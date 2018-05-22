Пенс: в КНДР будет то же, что и в Ливии, если Пхеньян не пойдет на сделку

"Для Ким Чен Ына будет большой ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом ", — подчеркнул Пенс, говоря о возможности отмены запланированного на 12 июня саммита в Сингапуре . На вопрос о том, готов ли Трамп при необходимости отказаться от данной встречи с Ким Чен Ыном, вице-президент ответил: «Нет сомнения, это так. Мы надеемся на лучшее. Мы, действительно, надеемся, что Ким Чен Ын воспользуется возможностью свернуть свою программу разработки ядерного оружия и сделать это мирным путем».

"На прошлой неделе были некоторые разговоры о ливийской модели, — напомнил в связи с этим Пенс. — И президент дал ясно понять, что это кончится только так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку". На реплику журналиста относительно того, что эти слова Трампа были расценены как угроза в адрес Пхеньяна, Пенс ответил: «Я думаю, что это, скорее, факт».

"Президент Трамп дал ясно понять, что США под его руководством не намерены терпеть ситуацию, при которой северокорейский режим располагает ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые угрожают США и нашим союзникам", — добавил Пенс. Он не исключил, что США могут прибегнуть к военной силе. «Мы ясно давали понять, что продолжаем оказывать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, рассматриваются все варианты для достижения этой цели», — заявил он.

Позиция Трампа

Данные оценки Пенса отчасти разошлись с заявлениями самого Трампа. Так, 17 мая американский лидер, выступая в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом , заявил, что США не вынашивают планов свержения властей КНДР подобно тому, как это произошло несколько лет назад в Ливии с режимом Каддафи.

"Ливийская модель — совершенно не та модель, которая у нас есть, когда мы думаем о Северной Корее. Мы опустошили Ливию, эта страна была опустошена. Не было сделки, предусматривавшей сохранение [у власти в Триполи прежнего ливийского руководителя] Каддафи", — сказал глава американской администрации.

При этом Трамп тогда открыто предупредил, что США готовы будут рассмотреть вариант применения военной силы против КНДР, если Вашингтон и Пхеньян не достигнут договоренности о денуклеаризации.