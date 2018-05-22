Соседние с Ливией арабские государства будут вместе отслеживать террористов

"Министры договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности для оценки угроз, которые представляют террористические организации, для Ливии, трех соседних стран, других государств региона. Стороны намерены активизировать обмен информацией, а также отслеживать прибытие в регион террористов из «горячих точек» на Ближнем Востоке и в мире", — отмечается в заявлении по итогам переговоров глав МИД трех арабских стран в Алжире.

Соседние с Ливией страны также выразили стремление к скорейшему политическому урегулированию в этой стране. Если внутренний ливийский конфликт затянется, то это приведет «к еще большей напряженности, разгулу насилия и терроризма», говорится в документе.