Reuters: Россия отложила введение санкций СБ ООН против торговцев людьми в Ливии

Германия, Соединенные Штаты и По его информации, запрос о введении санкций, включающих замораживание банковских счетов и запрет на поездки за рубеж, поступил от Голландии , которую поддержали Великобритания Франция . Россия отложила принятие решения, для которого необходим консенсус среди 15 стран — членов комитета Совбеза по Ливии.

"Мы надеемся, что члены комитета поделятся с другими по крайней мере некоторыми из «обширных доказательств», поступивших «надежных источников», которые подтверждают вовлеченность шести лиц в незаконную деятельность, в которой их обвиняют", — привело агентство выдержки из конфиденциального письма постоянного представительства РФ при ООН. По сведениям агентства, в дипмиссии указали на то, что в запросе западных стран говорится, что сети контрабандистов «простираются во многие европейские страны и в Соединенные Штаты». В этой связи российская сторона поинтересовалась, как можно решать проблему незаконной торговли людьми и транспортировки мигрантов «без борьбы с преступниками из стран происхождения и стран назначения». В постпредстве РФ при ООН пока воздерживаются от комментариев.

Постпред США при ООН Никки Хейли в понедельник на заседании Совбеза по Ливии выразила сожаление тем, что решение о введении санкций еще не принято, отметив, что «это будет важным шагом в направлении привлечения исполнителей этих нарушений к ответственности». По ее словам, если СБ ООН окажется не способен ввести санкции, то это «будет насмешкой над глобальным возмущением этими злоупотреблениями». «Улики, свидетельствующие о вовлеченности этих шести лиц, очевидны. Поэтому Соединенные Штаты надеются, что Совет Безопасности сможет как можно скорее ввести эти санкции, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения», — заявила дипломат.

Проблема утечек

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ Владимир Сафронков высказал недовольство утечками в прессу информации о деятельности «Совета и его вспомогательных органов». По его словам, «требования о повышении транспарентности в работе санкционных комитетов СБ должны сочетаться с высоким уровнем ответственности». Он сообщил, что 3 апреля по инициативе России состоялось заседание комитета по Ливии, «посвященное утечке в прессу среднесрочного доклада группы экспертов» Совбеза. «Мы крайне разочарованы, что комитет так и не смог согласовать предлагаемые шведским председательством компромиссные варианты решения на тему расследования произошедшего», — сказал дипломат.

Комментируя ситуацию с мигрантами и беженцами в Ливии, Сафронков подчеркнул, что «решением данной проблемы надо плотно заниматься». «Полумерами вопрос не решить. Прежде всего, следует заниматься устранением первопричин, которые привели к миграции, и тогда люди добровольно вернуться в районы своего проживания», — отметил он.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны сейчас находятся порядка 700 тыс. мигрантов. В прошлом году американский телеканал CNN показал репортаж о существующих в стране «подпольных аукционах», на которых продуют в рабство выходцев из стран Африки, цена за каждого из них доходит до $800.

Опасность регионального конфликта

В понедельник Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации в Ливии, на котором с докладом выступил специальный представитель генерального секретаря в стране Гасан Саламе. Он сообщил, что проходящие в городах Ливии встречи в рамках конференции национального диалога не были омрачены ни одним инцидентом. В то же время он отметил напряженную ситуацию в ряде районов страны, где идут столкновения между различными вооруженными группами, включающими боевиков, присягнувших на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).