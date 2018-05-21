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Сирийская армия подтвердила, что освободила от боевиков юг Дамаска
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Сирийская армия подтвердила, что освободила от боевиков юг Дамаска 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: СИРИЙСКАЯ АРМИЯ ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИЛА ОТ ТЕРРОРИСТОВ ЮЖНЫЕ ОКРАИНЫ ДАМАСКА
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