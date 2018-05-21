Ещё
В США назвали возможный отказ КНДР от саммита концом дипломатии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали возможный отказ КНДР от саммита концом дипломатии 

Газета.Ru 2 часа назад
В случае отказа КНДР от саммита с участием северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа настанет конец дипломатии. Об этом заявил сенатор-республиканец США Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.
"Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась", — сказал Грэм.
В таком случае страны вновь вернутся на путь конфликта, уверен сенатор.
"Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, [закончить] Корейскую войну и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт — единственное, что остается", — добавил Грэм, отметив, что Северная Корея потерпит поражение в конфликте.
Ранее Трамп допустил повторение истории с Муаммаром Каддафи в КНДР.
Газета.Ru: последние новости
Россия и Египет подпишут соглашение о создании промзоны Трамп допустил, что в ФБР следили за его избирательной кампанией Немецкие СМИ назвали Путина хозяином международной политической арены
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предрек крупнейший политический скандал19
Яровая ответила Bild на статью о букете Путина307
Россия нашла новый козырь в войне санкций1040
Индия готовит к войне танки и боевые роботы
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом44
Видео
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение