В США назвали возможный отказ КНДР от саммита концом дипломатии

"Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась", — сказал Грэм.

В таком случае страны вновь вернутся на путь конфликта, уверен сенатор.

"Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, [закончить] Корейскую войну и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт — единственное, что остается", — добавил Грэм, отметив, что Северная Корея потерпит поражение в конфликте.