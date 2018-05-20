Запрещенная группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в грозненской церкви. В результате вчерашнего происшествия погибли три человека, в том числе двое полицейских. Четверо боевиков были застрелены. По данным источников газеты «Коммерсант», люди, напавшие на православный храм в Чечне, планировали атаку на резиденцию администрации республики. По словам собеседника издания, от идеи решили отказаться из-за того, что объект серьёзно охраняется. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что боевиками руководили из-за границы. Ведется расследование.