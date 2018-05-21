Премьер Ирака дал указания по укреплению безопасности границ страны 

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Хайдер аль-Абади дал указания по усилению безопасности на границах страны, сообщает пресс-служба главы правительства.
"Был издан ряд указаний относительно обеспечения безопасности границ Ирака для предотвращения проникновения террористов и атак, совершаемых террористическими группировками из-за иракских границ", — говорится в заявлении.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
* Запрещенная в России террористическая организация.