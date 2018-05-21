Премьер Ирака дал указания по укреплению безопасности границ страны

"Был издан ряд указаний относительно обеспечения безопасности границ Ирака для предотвращения проникновения террористов и атак, совершаемых террористическими группировками из-за иракских границ", — говорится в заявлении.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.