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СМИ: не менее 17 человек убиты в результате нападения в Нигере
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СМИ: не менее 17 человек убиты в результате нападения в Нигере 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 мая. Не менее 17 представителей народности фульбе (фулани) были убиты в результате вооруженного нападения в ночь на субботу в населенном пункте Агуэй близ границы с Мали на западе Нигера. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
По его данным, атака была организована представителями народности туарегов, которые прибыли с территории Мали на мотоциклах. Как отмечает агентство, в начале мая глава местного совета народа фульбе Абубакар Диалло обвинил туарегов в Мали в совершении преступлений в отношении народности фульбе.
Представители народности фульбе ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием, в то время как туареги занимаются скотоводством и кочуют в поисках пастбищ. В основе большинства конфликтов между различными народностями в данном регионе лежит достаточно распространенное для обширной засушливой местности соперничество за землю.
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