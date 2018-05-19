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В РПЦ назвали цель напавших на храм в Чечне боевиков
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В РПЦ назвали цель напавших на храм в Чечне боевиков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал о целях боевиков, напавших на православный храм в центре Грозного.
«Очередная попытка псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман», — передает РИА «Новости» сообщение Легойды.
О нападении на православный храм ранее в субботу сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков, которая, по его словам, была проведена за несколько минут. В результате нападения боевиков на православную церковь Архангела Михаила в центре Грозного были убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один прихожанин.
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