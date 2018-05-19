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Израиль обвинил ООН в своей демонизации
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Лавров отменил важные визиты
Лавров отменил важные визиты

Израиль обвинил ООН в своей демонизации 

News.ru 1 час назад
МИД Израиля отверг решение Совбеза ООН по правам человека. Речь идёт о расследовании гибели большого числа палестинцев в секторе Газа.
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