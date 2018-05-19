На территории Южного Судана были освобождены 210 детей-солдат

ООН , 18 мая / Синьхуа / — На территории Южного Судана 17 мая состоялась церемония освобождения 210 детей-солдат. Это третий в этом году случай, когда вооруженные группы Южного Судана освободили детей-солдат. Об этом сообщил в пятницу заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он заявил со ссылкой на Детский фонд ООН , что с этого года вооруженные группы Южного Судана освободили 806 детей-солдат, и как предполагается, в последующие месяцы будут освобождены еще более 1000 детей-солдат.

По словам Ф. Хака, на прошедшей в четверг церемонии освобожденные дети-солдаты сдали оружие.

Ф. Хак сообщил, что после возвращения в семьи эти дети получат трехмесячную продовольственную помощь, а также пройдут профессиональную подготовку. —0—