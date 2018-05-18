ООН готова доставить гуманитарную помощь в районы Дамаска, где идет операция против ИГ

"ООН и партнеры готовы доставить гуманитарную помощь нуждающимся в Ильду, Бабиллу и Бейт-Сахем, а также в Ярмук и соседние районы, как только условия позволят это сделать, и будет предоставлен доступ", — сказал он.

По его словам, в ООН обеспокоены положением мирных жителей в Ярмуке и районе Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска, а также в других частях сирийской столицы «в свете продолжающейся военной кампании». Согласно данным ООН, в настоящий момент столкновения «продолжаются в удерживаемыми „Даиш“ (арабское название ИГ) частями Ярмука и Хаджр-эль-Асваде». «Тысячи блокированы из-за боевых действий, которые привели к гибели, ранениям и перемещению мирных жителей, большинство из которых — палестинские беженцы, а также разрушению важнейшей гражданской инфраструктуры», — отметил заместитель официального представителя генсека.

Он сообщил, что днем ранее обстрелы жилых районов Дамаска боевиками «привели к гибели двух человек и ранениям еще 22 других». «С 13 апреля по жилым районам было выпущено около 130 снарядов, что привело к 16 смертям и 160 ранениям», — добавил Хак.

Правительственные силы начали 20 апреля военную операцию на южной окраине столицы после того, как боевики отвергли предъявленный им ультиматум, отказались сложить оружие и вывести свои формирования. Террористы блокированы сейчас армией и палестинскими отрядами в северной части квартала Хаджр-эль-Асвад и лагере беженцев Ярмук (7 км от центра Дамаска).