Китай усилил меры безопасности на границе с Мьянмой

ПЕКИН, 18 мая — РИА Новости . Вооруженные силы Китая усилили контроль и меры безопасности на границе с Мьянмой после того, как на китайскую территорию попали снаряды и пули в результате столкновений между правительственными войсками и повстанцами, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Согласно данным правительства Мьянмы, утром 12 мая в результате атаки повстанцев вооруженной этнической группировки на севере страны недалеко от границы с Китаем 19 человек погибли, еще 27 пострадали. Среди погибших были представители сил безопасности Мьянмы и 14 мирных жителей. Китайские СМИ сообщили, что на территорию приграничного города Жуйли в китайской провинции Юньнань попали снаряды и пули. Посольство КНР в Мьянме выразило протест в связи с этим и потребовало от всех сторон конфликта немедленно прекратить огонь. МИД Китая также сообщил о двух погибших гражданах КНР в Мьянме.

"В последнее время на севере Мьянмы произошли вооруженные столкновения. По состоянию на данный момент, в Мьянме погибли три гражданина КНР, кроме того, на территорию Китая попали три снаряда и пули. Вооруженные силы Китая внимательно следят за ситуацией и уже усилили пограничный дозор, контроль и меры безопасности на китайско-мьянманской границе", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства страны.

У Цянь также добавил, что Китай «в связи с инцидентами сделал представление соответствующей мьянманской стороне».

"Мы требуем от всех сторон конфликта сохранять сдержанность, немедленно прекратить огонь, принять эффективные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. Вооруженные силы Китая продолжат усиливать пограничный дозор, примут все необходимые меры для защиты национальной безопасности, спокойствия на границе и безопасности местного населения", — заявил он.

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем.

На территорию китайской приграничной провинции Юньнань и раньше попадали случайные снаряды. В марте прошлого года МИД Китая сообщал, что около 20 тысяч мирных жителей из пограничных районов Мьянмы бежали в Китай в поисках убежища из-за обострившихся боев между правительственными войсками и повстанцами. Сколько мьянманских беженцев могут находиться на территории Китая в настоящее время, неизвестно.