Президент США проговорился о ливийском сценарии для КНДР 

Президент США Дональд Трамп проговорился, что Вашингтон рассматривает возможность «ливийского сценария» как один из способов давления на Северную Корею. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова привело РИА «Новости».
Ранее Трамп заявил, что «ливийский сценарий» в отношении КНДР невозможен. Однако через некоторое время поменял свое мнение и заявил что, готов пойти на этот шаг, если Вашингтон и Пхеньян не смогут договориться. Кроме того, американский лидер отметил, что в КНДР будет построена южнокорейская модель производства.
«Военные базы на территории Южной Кореи, конечно, являются существенной помехой в деле корейского урегулирования. Вместо того, чтобы говорить об этом — об устранении американских баз, Трамп ищет какие-то другие способы сделать какие-то привлекательные заявления», — сказал Новиков.
Что же касается развития производства на территории Северной Кореи по южнокорейской модели, о которой упомянул Трамп, то пока это всего лишь слова, полагает политик.
«Мы знаем, что далеко не всегда взятые на себя обязательства США выполняли. Они с течением времени могут выдвигать самые разные условия, в том числе и смену политического режима в Северной Корее, на что, конечно, Пхеньян ни в коем случае не будет готов. Поэтому это заявление свидетельствует о том, что Трамп вынужден учитывать наличие межкорейского договора и улучшение климата политического между двумя государствами», — заключил депутат.
Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и американского президента должна состояться 12 июня. Они должны обсудить возможность налаживания отношений.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут, а затем убит в 2011 году во время вооруженного конфликта.
Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению Корей Ли Сон Гвон заявил, что Переговоры КНДР с властями Южной Кореи могут быть прерваны. По словам Ли Свон Гона, будущее двух стран зависит от южнокрейских коллег.