Президент США проговорился о ливийском сценарии для КНДР

Ранее Трамп заявил, что «ливийский сценарий» в отношении КНДР невозможен. Однако через некоторое время поменял свое мнение и заявил что, готов пойти на этот шаг, если Вашингтон и Пхеньян не смогут договориться. Кроме того, американский лидер отметил, что в КНДР будет построена южнокорейская модель производства.

«Военные базы на территории Южной Кореи, конечно, являются существенной помехой в деле корейского урегулирования. Вместо того, чтобы говорить об этом — об устранении американских баз, Трамп ищет какие-то другие способы сделать какие-то привлекательные заявления», — сказал Новиков.

Что же касается развития производства на территории Северной Кореи по южнокорейской модели, о которой упомянул Трамп, то пока это всего лишь слова, полагает политик.

«Мы знаем, что далеко не всегда взятые на себя обязательства США выполняли. Они с течением времени могут выдвигать самые разные условия, в том числе и смену политического режима в Северной Корее, на что, конечно, Пхеньян ни в коем случае не будет готов. Поэтому это заявление свидетельствует о том, что Трамп вынужден учитывать наличие межкорейского договора и улучшение климата политического между двумя государствами», — заключил депутат.

Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и американского президента должна состояться 12 июня. Они должны обсудить возможность налаживания отношений.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут, а затем убит в 2011 году во время вооруженного конфликта.

Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению Корей Ли Сон Гвон заявил, что Переговоры КНДР с властями Южной Кореи могут быть прерваны. По словам Ли Свон Гона, будущее двух стран зависит от южнокрейских коллег.