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Пакистанские военные предотвратили теракт
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Пакистанские военные предотвратили теракт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 18 мая /Синьхуа/ — Военное командование Пакистана сообщило, что в четверг вечером близ города Кветта /административный центр юго-западной провинции Белуджистан/ был предотвращен теракт, уничтожены пятеро террористов.
Как говорится в заявлении пресс-службы военного командования, пять террористов пытались совершить нападение на аварийно-спасательный центр пограничных войск в пригороде Кветты. В ходе завязавшейся перестрелки все террористы были уничтожены, четыре пограничника получили ранения.
После нападения силы безопасности усилили меры охранения, а также зачистили место нападения и близлежащие районы. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
Как сообщили пакистанские СМИ, ранее в четверг силы безопасности совершили рейд в пригороде Кветты, уничтожив трех террористов. —0—
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