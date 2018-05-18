Пакистанские военные предотвратили теракт

Исламабад , 18 мая / Синьхуа / — Военное командование Пакистана сообщило, что в четверг вечером близ города Кветта /административный центр юго-западной провинции Белуджистан/ был предотвращен теракт, уничтожены пятеро террористов.

Как говорится в заявлении пресс-службы военного командования, пять террористов пытались совершить нападение на аварийно-спасательный центр пограничных войск в пригороде Кветты. В ходе завязавшейся перестрелки все террористы были уничтожены, четыре пограничника получили ранения.

После нападения силы безопасности усилили меры охранения, а также зачистили место нападения и близлежащие районы. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Как сообщили пакистанские СМИ, ранее в четверг силы безопасности совершили рейд в пригороде Кветты, уничтожив трех террористов. —0—