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Террористы в Telegram обсуждали, взрывать французов или травить
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Террористы в Telegram обсуждали, взрывать французов или травить 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во Франции предотвратили теракт, который собирались совершить с применением взрывчатки или яда, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Французские правоохранители арестовали двух уроженцев Египта, у них нашли учебные пособия, где рассказывалось, как создавать яд на основе рицина.
Глава французского МВД Жерар Колон подчеркнул, что за лицами, которые могут представлять угрозу для безопасности, ведется постоянное наблюдение, в том числе, в Telegram.
"Таким образом мы смогли выявить этот готовящийся теракт и предотвратить его", — сообщил министр.
Неделю назад террорист Хамзат Азимов напал на прохожих в квартале рядом с Парижской оперой. Он убил одного человека и ранил еще четверых. Террориста ликвидировали на месте. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
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