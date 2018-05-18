Выходец из России приговорен в Ираке к смертной казни 

Суд в Ираке приговорил к смертной казни выходца из России, обвиненного в членстве в ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Об этом информирует ТАСС. Подробности не приводятся.
В апреле иракский суд приговорил 19 россиянок и 10 женщин из Азербайджана и Таджикистана к пожизненному заключению за связи с ДАИШ.
Группировка оккупировала часть территории Ирака летом 2014 года. В июне того же года боевики захватили город Мосул и объявили его столицей «халифата». В 2015 году иракская армия при поддержке международной коалиции начала широкомасштабную военную кампанию. В декабре прошлого года власти объявили об окончательной победе над ДАИШ.