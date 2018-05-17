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СМИ: Египет и РФ подписали контракт на поставку топлива для исследовательского реактора
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СМИ: Египет и РФ подписали контракт на поставку топлива для исследовательского реактора 

ТАСС 2 часа назад
КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Египет заключили в четверг контракт на поставку топлива для второго исследовательского реактора в городе Аншас под Каиром. Об этом сообщил глава Управления по атомной энергетике страны Атеф Абдель Хамид, передает издание Masrawy.
Он пояснил, «что стороны подписали дополнительный документ к соглашению, которое было заключено в прошлом году с дочерней компанией госкорпорации „Росатом“, о поставках топлива для второго египетского исследовательского реактора».
По информации издания, контракт заключен сроком на три года, его стоимость — около $800 тыс. в год. Египетская делегация во главе с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммедом Шакером принимала участие в работе международной выставки-форума «Атомэкспо-2018», которая проходила в Сочи 14-16 мая.
Как отметил Хамид, «на форуме представители египетской делегации обсудили с российской стороной возможности модернизации первого исследовательского реактора и увеличения его мощности до 10 МВт». По его словам, в следующем месяце делегация «Росатома» посетит Египет, «чтобы на месте оценить перспективы его усовершенствования», а также изучить вопрос о возможности строительства нового исследовательского реактора.
Каир начал развивать свою ядерную программу в 50-х годах прошлого века. Сейчас в стране действуют два экспериментальных реактора, один из них, мощностью 2 МВт, находится в Аншасе, в 60 км от столицы, и был поставлен СССР в 1958 году. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году ядерная программа Египта была заморожена, однако уже в 1998 году у Аргентины был закуплен второй реактор мощностью 22 МВт, который был введен в строй в 2005 году в научно-исследовательских целях. В 2007 году Египет объявил о запуске под контролем Международного агентства по атомной энергии мирной ядерной программы.
В конце прошлого года Египет заключил с «Росатомом» финальный контракт на строительство АЭС в Эд-Дабаа в районе Средиземноморья. Межправсоглашение о сооружении первой в Египте атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было заключено еще в 2015 году в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ, оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов, проект планируется реализовать за 12 лет. Строительные работы на объекте должны начаться в ближайшее время.
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