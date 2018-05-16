Украина заявила об ущербе на $2,5 млн от незаконного вывоза диких птиц в арабские страны

Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) заявил об ущербе, который понесла Украина от незаконного вывоза птиц в арабские страны, в размере $2,5 млн, сообщает организация.

«Во главе контрабандного объединения стоят арабы, которые платят украинским птицеловам по 50 гривен за одну птицу. В арабских странах эти птицы реализовывались по цене 30 — 50 евро и более за одну птицу. Под Киевом арабы выкупили несколько хат, где отловленные птицы содержались перед вывозом в арабские страны. Контрабандное формирование, организованное арабами, существует в Украине около 10 лет. За это время арабами было вывезено с Украины самолетами около полумиллиона диких певчих птиц, чем нанесен Украине ущерб в 2, 5 млн долларов США» — сообщила организация.