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Украина заявила об ущербе на $2,5 млн от незаконного вывоза диких птиц в арабские страны
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Украина заявила об ущербе на $2,5 млн от незаконного вывоза диких птиц в арабские страны 

Rambler News Service 1 час назад
Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) заявил об ущербе, который понесла Украина от незаконного вывоза птиц в арабские страны, в размере $2,5 млн, сообщает организация.
«Во главе контрабандного объединения стоят арабы, которые платят украинским птицеловам по 50 гривен за одну птицу. В арабских странах эти птицы реализовывались по цене 30 — 50 евро и более за одну птицу. Под Киевом арабы выкупили несколько хат, где отловленные птицы содержались перед вывозом в арабские страны. Контрабандное формирование, организованное арабами, существует в Украине около 10 лет. За это время арабами было вывезено с Украины самолетами около полумиллиона диких певчих птиц, чем нанесен Украине ущерб в 2, 5 млн долларов США» — сообщила организация.
КЭКЦ отмечает, что вывоз птиц осуществлялся в арабские страны — Ливан, Оман, Катар, Иорданию, Кувейт, Ливию и ОАЭ.
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