В ООН назвали преднамеренными убийства палестинцев израильскими военными

Убийства палестинцев, совершенные военными Израиля , могут расцениваться как преднамеренные, это нарушение Женевской конвенции, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

Он также сообщил, что с начала протестов 30 марта в ходе демонстраций израильскими военными было убито 87 палестинцев, включая 12 детей, передает РИА «Новости»

«Еще 29 человек, включая троих детей, были убиты при других обстоятельствах. Свыше 12 тыс. человек получили ранения, из них свыше 3,5 тыс. человек пострадали от боевого оружия», — заявил он.

Глава УВКПЧ ООН подчеркнул, что это самое большое количество жертв среди палестинского населения с начала эскалации насилия в регионе в 2014 году.