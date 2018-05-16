Из каких стран в 2018 году приедут участники форума «Алтай. Точки Роста»? 

По словам начальника регионального управления спорта и молодёжной политики Елены Лебедевой, уже поступили заявки на участие в «АТР-2018» из Армении, Германии, Вьетнама, Египта, Замбии, Зимбабве, Индонезии, Ирака, Казахстана, камеруна, Киргизии, Китая, Кореи, Лаоса, Латвии, Марокко, Молдовы, Монголии, Палестины, Сирии, Эквадора, Сомали, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Эфиопии. «Стоит отметить, что представители Армении, Германии, Молдовы и Латвии не принимали участие в форуме уже несколько лет, а ряд африканских государств (Замбия, Зимбабве, Камерун, Эфиопия), а также Лаос, Палестина, Сомали ни разу не были участниками форума», — подчеркнула руководитель ведомства. По опыту, реально приедут 70-80% от заявившихся стран.