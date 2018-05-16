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В Лос-Анджелесе прогремел взрыв
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В Лос-Анджелесе прогремел взрыв 

News.ru 1 час назад
Взрыв прогремел в офисном здании. Известно об одном погибшем и трёх ранены раненых, сообщает NBC. Информация уточняется
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