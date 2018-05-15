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Из-за нехватки танков в Ливии начали восстанавливать Т-62
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Из-за нехватки танков в Ливии начали восстанавливать Т-62 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Долгое время эти боевые машины, изготовленные в Нижнем Тагиле, были основой боевой мощи сухопутных войск Ливии. Поставки «шестьдесят вторых» в североафриканское государство начались в первой половине 70-х годов.
Предполагалось, что режим Каддафи будет использовать такую технику для «противостояния международному империализму и Израилю». Однако первым вооруженным конфликтом, где были применены ливийские Т-62, стала забытая сейчас июльская война 1977 года с Египтом, у которого также имелись на вооружении танки этой модели.
В восьмидесятые годы эти боевые машины принимали активное участие в ходе ливийской операции в Чаде.
В начале нулевых годов XXI века ливийская армия имела в своем распоряжении около 350 единиц Т-62. Правда большая часть их была выведена из войск и сосредоточена на базах хранения. Поэтому во время событий 2011 года в объективы фотоаппаратов и видеокамер чаще попадали Т-72 и Т-55.
В ходе непрекращающихся в Ливии вооруженных столкновений стороны, испытывая дефицит в бронетанковой технике, начали восстанавливать сохранившиеся Т-62.
Иногда процесс возвращения в строй старых машин принимает очень необычные формы. Так, можно вспомнить установку на «шестьдесят втором» ракеты комплекса ПВО С-125, которая была применена для удара по наземным целям. Правда, эффективность такой модернизации оказалась сомнительной и вскоре такие эксперименты прекратили.
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