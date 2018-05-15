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Правительственные силы Южного Судана уничтожили 14 боевиков
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Правительственные силы Южного Судана уничтожили 14 боевиков 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Найроби, 15 мая /Синьхуа/ — По поступившей из Джубы информации, правительственные войска Южного Судана вступили в перестрелку с оппозиционными вооруженными формированиями в районе на севере страны близ Судана, в результате были убиты 14 боевиков. Об этом в понедельник сообщила правительственная армия.
Официальный представитель правительственных сил Южного Судана заявил корр. Синьхуа, что оппозиционные формирования 9 и 11 мая дважды совершали нападения на базу правительственных сил в районе Раджа. Боевики пытались занять населенный пункт в этом районе, но были оттеснены правительственными войсками.
Напомним, что в последние годы политическая ситуация в Южном Судане остается сложной. С конца 2013 года борьба за власть между президентом Южного Судана Cальвой Кииром и бывшим первым вице-президентом Риеком Машаром Тени привела к вооруженному конфликту по всей стране, что повлекло за собой серьезные гуманитарные последствия. В апреле 2016 года две политические силы совместно участвовали в создании переходного правительства национального единства, однако в июле того же года между вооруженными силами двух сторон произошло новое ожесточенное столкновение, в результате Риек Машар Тени бежал из Джубы. Сейчас оппозиционные вооруженные формирования на территории Южного Судана находятся под управлением Риека Машара Тени. —0—
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