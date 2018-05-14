Россия перечислила ООН $13 млн на миротворческую операцию в Южном Судане

ООН , 14 мая. / ТАСС /. Россия перечислила ООН $13,1 млн в качестве взноса в бюджет миротворческой операции в Южном Судане . Об этом сообщили в понедельник в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"4 мая 2018 года Российская Федерация перевела сумму в размере $13 101 466 в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в бюджет Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС)", — говорится в сообщении на официальном сайте постпредства.

Россия регулярно осуществляет взносы в бюджеты миротворческих операций ООН. Так, в декабре 2017 году РФ перевела сумму в размере $64 млн в качестве уплаты начисленных на Россию взносов в бюджеты миссий в Гаити, Ливане Центральноафриканской Республике , суданском регионе Абьей и офиса ООН в Сомали

МООНЮС была учреждена в 2011 году после обретения Южным Суданом независимости. Изначально численность миссии составляла около 7 тыс. военнослужащих, однако по мере обострения ситуации в стране была увеличена до 17 тыс. В это число входит четырехтысячный африканский контингент, на который возложена задача по защите мирных жителей.