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Россия перечислила ООН $13 млн на миротворческую операцию в Южном Судане
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Россия перечислила ООН $13 млн на миротворческую операцию в Южном Судане 

ТАСС 28 минут назад
ООН, 14 мая. /ТАСС/. Россия перечислила ООН $13,1 млн в качестве взноса в бюджет миротворческой операции в Южном Судане. Об этом сообщили в понедельник в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.
"4 мая 2018 года Российская Федерация перевела сумму в размере $13 101 466 в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в бюджет Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС)", — говорится в сообщении на официальном сайте постпредства.
Россия регулярно осуществляет взносы в бюджеты миротворческих операций ООН. Так, в декабре 2017 году РФ перевела сумму в размере $64 млн в качестве уплаты начисленных на Россию взносов в бюджеты миссий в Гаити, Ливане, Центральноафриканской Республике, суданском регионе Абьей и офиса ООН в Сомали.
МООНЮС была учреждена в 2011 году после обретения Южным Суданом независимости. Изначально численность миссии составляла около 7 тыс. военнослужащих, однако по мере обострения ситуации в стране была увеличена до 17 тыс. В это число входит четырехтысячный африканский контингент, на который возложена задача по защите мирных жителей.
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