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Зачищенную от боевиков главную автотрассу Сирии откроют впервые за пять лет
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Зачищенную от боевиков главную автотрассу Сирии откроют впервые за пять лет 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Сирии впервые за пять лет откроют для общего пользования главную трассу страны. Автомагистраль Дамаск — Хомс была разрушена в ходе столкновений с боевиками. Теперь ее восстановили, она станет доступна для проезда с 15 мая, сообщает Al-Masdar News. Видео с частью реконструированной трассы уже появилось в Facebook.
Магистраль связывает сирийскую столицу с центральными и северными провинциями и считается одной из самых важных в Сирии. Трасса M5 была полностью закрыта после того, как боевики захватили большую часть окружающих ее районов. Оттуда они стреляли по проезжающим автомобилям и прохожим, а также атаковали расположенные вдоль дороги КПП сирийской армии, отмечает издание. Ее восстановление начали после зачистки территории от террористов.
10 мая агентство Reuters сообщало, что пригороды Дамаска покинули последние боевики, и теперь по контролем террористов остается лишь анклав неподалеку от Хомса, а также приграничные территории Сирии.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.
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