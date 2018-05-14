Зачищенную от боевиков главную автотрассу Сирии откроют впервые за пять лет

Сирии впервые за пять лет откроют для общего пользования главную трассу страны. Автомагистраль Дамаск — Хомс была разрушена в ходе столкновений с боевиками. Теперь ее восстановили, она станет доступна для проезда с 15 мая, сообщает Al-Masdar News. Видео с частью реконструированной трассы уже появилось в Facebook.

Магистраль связывает сирийскую столицу с центральными и северными провинциями и считается одной из самых важных в Сирии. Трасса M5 была полностью закрыта после того, как боевики захватили большую часть окружающих ее районов. Оттуда они стреляли по проезжающим автомобилям и прохожим, а также атаковали расположенные вдоль дороги КПП сирийской армии, отмечает издание. Ее восстановление начали после зачистки территории от террористов.

10 мая агентство Reuters сообщало, что пригороды Дамаска покинули последние боевики, и теперь по контролем террористов остается лишь анклав неподалеку от Хомса, а также приграничные территории Сирии.