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Какие современные народы самые близкие родственники древним египтянам
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Какие современные народы самые близкие родственники древним египтянам 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Древние египтяне для современных ученых по-прежнему одна большая загадка. Большинство египтологов считают их выходцами из Азии, приводя в качестве доводов своей правоты древнеегипетский язык, относящийся к семито-хамитской группе. Меньшая часть исследователей предков египтян находит в «Черной» Африке.
Нужно сказать, что и сами жители Древнего Египта изрядно запутали ученых, изображая себя с различными оттенками кожи — от светло-коричневого до практически черного. Геродот, сравнивая египтян, эфиопов и колхийцев предполагал, что все они родственны друг другу, так как их отличительная черта — смуглая кожа и курчавые волосы. [С-BLOCK]
Можно лишь предположить, что Древний Египет, являясь в течение тысячелетий «плавильным котлом» для множества культур и наций, не оставил после себя однородного этноса, разве что за исключением потомков фараонов, которые поддерживали чистоту своей крови. За столетия в Египте «наследило» множество народов, включая ассирийцев, ливийцев, кушитов, персов, греков, римлян, арабов, турков.
Не так давно немецкие учение-генетики из института Макса Планка решили проверить, не оставило ли завоевание Египта Александром Македонским или присутствие там представителей других государств и народов свой генетический след. Для исследования был взят митохондриальный геном из 90 мумий, которые охватывают период свыше тысячи лет. [С-BLOCK]
Ученые установили, что существенных генетический изменений исследуемый генетический материал не претерпел. Несмотря на несколько миграционных волн из Европы, Ближнего Востока и Африки генетические характеристики населения оставались стабильными. Но важно учесть то, что это справедливо лишь по отношению к представителям высшей касты, к которой и принадлежали изучаемые мумии.
Также ученые из Германии установили, что если современные египтяне имеют генетическое родство с африканскими народами, проживающими к югу от Сахары, то образцы жителей Древнего Египта обнаруживают бὀльшую генетическую общность с населением Ближнего Востока и Леванта. Приток людей из внутренних регионов Африки начался примерно 1300 лет назад вместе с ростом работорговли и миграционных волн, вызванных арабским завоеванием Египта. [С-BLOCK]
В настоящее время прямыми потомками древних египтян принято считать коптов — христианское население Египта, не превышающее 7% от общего числа жителей страны. Несмотря на то, что копты и арабы принадлежат к различным этносам, по внешнему виду отличить их практически невозможно.
Еще в 1908 году один из основателей французской египтологии Гастон Масперо, выступая в коптском клубе «Рамсес», заявил его членам, что копты — наиболее чистые потомки древних египтян. По словам ученого, копты и египетские мусульмане имеют одни и те же корни, однако из-за большого числа браков с иноземцами последние утратили этническую чистоту.
Копты, напротив, на протяжении многих веков свято хранили чистоту своей крови, не смешиваясь с пришлыми арабами. Копты до сих пор женятся только раз в жизни, не признавая гражданские браки и разводы. [С-BLOCK]
Слово «копт» греческого происхождения (Αιγύπτιος — «айгоптиос») и переводится просто — «египтянин». Именно в древнеегипетском языке берет свои истоки язык современных коптов, ему даже удалось сохранить специфику языка, на котором разговаривали фараоны.
В свое время Франсуа Шампольон с успехом использовал современный ему коптский язык при расшифровке древнеегипетских иероглифов. Язык коптов он считал последней стадией развития языка древних египтян. В начале нашей эры иероглифическое письмо постепенно стало вытесняться греческим алфавитом, постепенно модифицировался и сам язык со временем превратившись в тот, на котором и разговаривают сегодня копты.
Нужно заметить, что население современного Египта не настолько арабизированно, как предполагалось ранее. Согласно последним данным генетических исследований, около 80% населения северной части Египта генетически так или иначе связаны с жителями древней страны фараонов, в южных областях Египта таких насчитывается порядка 65%. [С-BLOCK]
Немало родственных древним египтянам народностей проживает вдали от берегов Нила, в первую очередь, на Ближнем Востоке. В качестве ближайших генетических родственников древних египтян ученые называют ливанцев и сирийцев.
Совместная группа немецких ученых из Университета Тюбингена и Института эволюционной антропологии Макса Планка при исследовании ДНК древнеегипетских мумий выявила близкородственную связь египтян c еще одним восточным народов — армянами. Тот же факт подтвердили и египетские ученые в процессе изучения аутосомных и Y-ДНК-маркеров трех фараонов 18-й династии: Аменхотепа III, его сына Эхнатона и внука Тутанхамона. [С-BLOCK]
Впрочем, эти исследования могут свидетельствовать о том, что не древние египтяне внесли генетическую лепту в население Ближнего Востока и Закавказья, а наоборот, египетские фараоны имели восточное происхождение.
Одним из объяснений ближневосточных корней египетских фараонов может служить вторжение гиксосов, которые проникли в Древний Египет через Армянское нагорье и завоевали в XVIII–XVI веках до н. э. часть государства вплоть до среднего течения Нила. Весь Египет они покорить не сумели, но вероятно сильно видоизменили генетическую карту этой страны.
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