Чемпионат мира по футболу в России: сборная Египта глазами болельщика

Беларусь. Каир . Начало февраля. Зима. Температура — около 20 градусов тепла. В кафе на берегу Нила в одном из самых уютных районов столицы — Замалек — полно посетителей. Повсюду запах кофе. Ко мне подошел официант и спросил, откуда я приехал. А когда узнал, что я из России , то начал радостно прыгать и кричать: «Раша — зироу! Иджипт — уан!» ("Россия — ноль, Египет — один".) Я огляделся вокруг. Сидевшие за столиком мужчины улыбались мне и спокойно кивали. Сразу было видно, что и с официантом они согласны, и меня обижать не хотят, пишет Олег Дмитриев для Sputnik

Подобная ситуация во время недавней командировки в Каир повторялась еще два-три раза. Египтяне действительно уверены, что могут обыграть сборную России. Из разговора со многими я догадался, на чем основана их уверенность.

Главный козырь — это нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который исправно штампует голы в английской премьер-лиге. Все болельщики уверены, что как раз он сможет протаранить защиту сборной России, которую египтяне считают крайне слабой. «Никого ведь в зарубежных клубах у вас нет, а те, кто выигрывал с ЦСКА и »Зенитом" Кубок УЕФА , уже постарели", — уверяют меня каирские болельщики.

Не стоит забывать и о вожаке «фараонов» — Экторе Купере. Его дар руководства сильными европейскими клубами — такими, как «Интер» и «Валенсия» — пришелся как никогда кстати. До 2015 года сборная добивалась успеха лишь в турнирах на Кубок Африки. А вот на Чемпионат мира выходила лишь в 1990-м году.

Купер, на мой взгляд, выбрал удачную тактику, когда вся команда дисциплинированно отрабатывает в обороне и рассчитывает на Салаха. Так, собственно, и было в ходе решающего матча между Египтом и Демократической Республикой Конго . Салах сыграл блестяще, и «фараоны» добились нужного результата. А наутро весь Каир, как мне рассказывали, вместо традиционного «Саббах эль хейр» ("Доброе утро!") произносили «Салах эль хейр».

Еще один повод для египетской уверенности — выступление сборной в финале итальянского Чемпионата мира 1990 года. Тогда «фараоны» сыграли вничью со сборной Нидерландов — действующим чемпионом Европы. В составе «оранжевых» играли знаменитейшие Гуллит и Ван Бастен. И только минимальный проигрыш Англии не позволил Египту поучаствовать в играх на выбывание. Так что история показывает: египтяне могут собираться в нужный момент.

Чемпионат без зрителей

Но уверенность египтян, на мой взгляд, слегка преувеличена. В стране нет сильного национального чемпионата. Уже который год за звание чемпиона сражаются лишь две команды — «Замалек» и «Аль-Ахли». Подавляющее преимущество в титулах — у последней. Вот и в этом году «Аль-Ахли» на голову выше всех соперников, и конкуренции как таковой на чемпионате страны нет.

В день очередного матча «Аль-Ахли» я как раз был в Каире. Однако попасть на стадион не смог. Матчи лидеров египетского чемпионата уже который год проводятся без зрителей. Причина — беспорядки на стадионе в городе Порт-Саиде 1 февраля 2012 года. После проигрыша «Аль-Ахли» местной команде болельщики из Каира выскочили на поле и начали избивать игроков. Завязалась массовая драка. А те, кто пытался уйти с арены, попали в давку.

Всего в тот «черный день египетского футбола» погибло 73 человека. Около тысячи человек пострадали. Власти страны жестко отреагировали на эти беспорядки. Чемпионат Египта был прерван. Результат расследования обстоятельств драки был суровым: 21 человек был приговорен к смертной казни.

Екатеринбург и Поэтому любой матч сборной Египта — это событие экстраординарное. А тем более добираться болельщикам «фараонов» в Санкт-Петербург Волгоград придется очень долго — да и стоит это немалых денег. Многие начали копить на поездку уже с ноября прошлого года.

И очень отрадно, что в этом местным фанатам помогает Российский культурный центр в Каире. В начале февраля там открылся дом болельщиков, в котором можно будет многое узнать о России, городах-хозяевах ЧМ 2018, встретиться со звездами египетского футбола и выучить несколько необходимых фраз на русском языке. «Я теперь точно знаю, — сказал мой давний знакомый, а ныне руководитель центра Алексей Теванян, — что болеть я буду и за Россию, и за Египет».

Я, признаться, тоже проникся симпатией к команде с такой богатой, разнообразной и трагической историей. И также осознаю, что современные команды арабских стран — это не «мальчики для битья», а сборные, против которых надо выкладываться «на все сто».