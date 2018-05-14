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Лавров: Переговоры по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Египтом пройдут осенью
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Лавров: Переговоры по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Египтом пройдут осенью 

Мир24 2 часа назад
Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Египтом запланированы на осень 2018 года, приводит ТАСС заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
Данный вопрос обсуждался на переговорах руководителей МИД и министерств обороны России и Египта в формате «2+2».
«На осень намечено начало переговоров между ЕАЭС и Египтом по подготовке соглашения о создании зоны свободной торговли», — заявил Лавров.
Отметим, ранее министр иностранных дел сообщал о большом количестве стран, желающих заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Подобные переговоры ведутся не только с Египтом, но и с Ираном, Таиландом, Сербией и Монголией.
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