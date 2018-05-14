Лавров: Переговоры по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Египтом пройдут осенью

Данный вопрос обсуждался на переговорах руководителей МИД и министерств обороны России и Египта в формате «2+2».

«На осень намечено начало переговоров между ЕАЭС и Египтом по подготовке соглашения о создании зоны свободной торговли», — заявил Лавров.

Таиландом, Сербией и Монголией. Отметим, ранее министр иностранных дел сообщал о большом количестве стран, желающих заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Подобные переговоры ведутся не только с Египтом, но и с Ираном

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ