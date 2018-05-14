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Египет осудил применение силы Израилем против палестинских демонстрантов
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Египет осудил применение силы Израилем против палестинских демонстрантов 

РИА Новости 54 минуты назад
КАИР, 14 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет осуждает применение силы израильскими военными в отношении палестинцев, говорится в распространенном заявлении МИД Египта.
Ранее официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра сообщил РИА Новости, что число погибших в понедельник в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 41, пострадали более 1,7 тысячи. Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.
В МИД Египта подчеркнули, что «Египет выступает категорически против использования силы в противостоянии мирным демонстрациям с требованием восстановления законных и справедливых прав».
В ведомстве отметили, что Каир поддерживает «законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме».
На понедельник, когда проходит церемония открытия посольства США в Иерусалиме, и вторник — день 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев — палестинцы запланировали кульминацию «Великого марша возвращения» — полуторамесячной череды протестных акций, которая началась 30 марта и унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение.
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
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