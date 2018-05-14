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Лавров: отношения России и Египта развиваются, несмотря на непростую ситуацию в мире
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Лавров: отношения России и Египта развиваются, несмотря на непростую ситуацию в мире 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отношения Москвы и Каира продолжают развиваться, несмотря на непростую международную ситуацию, растет товарооборот. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
Как напомнил Лавров, в понедельник также состоятся консультации в формате «2+2». «Через некоторое время наши коллеги, министры обороны, к нам присоединятся, а сейчас у нас есть возможность провести традиционную сверку часов по линии внешнеполитических ведомств», — сказал он.
"Несмотря на непростую ситуацию в мировых делах, российско-египетские отношения традиционно развиваются, обогащаясь все новыми формами взаимодействия, — подчеркнул Лавров. — У нас хорошо растет товарооборот, в прошлом году он увеличился более чем на 60%, приблизившись к $7 млрд Сегодня мы сможем, я надеюсь, посмотреть, что можно дополнительно сделать по линии наших министерств для того, чтобы помочь развитию сотрудничества в экономической, военно-технической, гуманитарной и других областях".
Кроме того, глава МИД РФ заявил о намерении рассмотреть в ходе консультаций вопросы координации Москвы и Каира в международных делах. «Обсудим вклад России и Египта в урегулирование кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и севера Африки, а также противодействие терроризму и радикализму», — пояснил он.
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