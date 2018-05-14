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Задержанных в Египте уроженцев Дагестана депортируют в Россию
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Задержанных в Египте уроженцев Дагестана депортируют в Россию 

РИА Новости 56 минут назад
КАИР, 14 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Задержанные в апреле в Египте местными правоохранительными органами выходцы из Дагестана будут депортированы в ближайшие дни в Россию, сообщил РИА Новости консул РФ в Египте Юсуп Абакаров.
В апреле в СМИ появилась информация, что родственники нескольких российских граждан, уроженцев Дагестана, обратились с заявлением об их задержании в Египте. Посольство России в Каире сообщило РИА Новости, что проверяет информацию о задержании россиян, в числе которых оказались и несовершеннолетние дети, и, по необходимости, окажет им возможную помощь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана.
"Всего там 24 человека. Из них восемнадцать человек получили решение о депортации, еще шесть, включая четырех детей, в стадии ожидания такого решения… Депортировать готовы в любой день, когда будут готовы билеты. Мы сейчас занимаемся билетами, уже несколько билетов куплено, к примеру, на 17-е число", — сообщил российский консул.
Собеседник агентства добавил, что если решение о депортации шести россиян будет получено в ближайшее время, «они также могут вылететь в Россию, хоть 17-го или 18-го числа».
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