Задержанных в Египте уроженцев Дагестана депортируют в Россию

В апреле в СМИ появилась информация, что родственники нескольких российских граждан, уроженцев Дагестана, обратились с заявлением об их задержании в Египте. Посольство России в Каире сообщило РИА Новости, что проверяет информацию о задержании россиян, в числе которых оказались и несовершеннолетние дети, и, по необходимости, окажет им возможную помощь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана.

"Всего там 24 человека. Из них восемнадцать человек получили решение о депортации, еще шесть, включая четырех детей, в стадии ожидания такого решения… Депортировать готовы в любой день, когда будут готовы билеты. Мы сейчас занимаемся билетами, уже несколько билетов куплено, к примеру, на 17-е число", — сообщил российский консул.

Собеседник агентства добавил, что если решение о депортации шести россиян будет получено в ближайшее время, «они также могут вылететь в Россию, хоть 17-го или 18-го числа».