Посольство РФ: Египет депортирует из страны россиян, о судьбе которых не было информации

КАИР , 14 мая. / ТАСС /. Египет депортирует из страны 24 россиянина, о судьбе которых на протяжении нескольких недель не было информации. В числе высылаемых — семья из 17 человек, включая детей, об исчезновении которых заявили их родственники в Дагестане , сообщил ТАСС в понедельник заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

"24 человека, включая 17 членов разыскиваемой нами семьи, находятся в депортационном отделе аэропорта, в отношении 18 из них уже получено решение о депортации", — отметил дипломат. По его словам, «египетские власти заявили о нежелательности пребывания этих граждан РФ на территории страны по соображениям безопасности».

Абакаров пояснил, что еще шесть человек, в том числе четверо детей, пока ожидают решения. «Мы встретились со всеми, их состояние удовлетворительное, — сообщил он. — У трех человек потеряны документы, мы занимаемся их оформлением».

По словам консула, родственники уже начали покупать им билеты, и в ближайшие дни задержанные улетят на родину.

В апреле родственники граждан РФ, уроженцев Дагестана, обратились в российские органы с просьбой выяснить судьбу их пропавших близких, которых могли задержать египетские власти. Речь шла о 17 членах одной семьи, в числе которых девять детей в возрасте от трех до девяти лет. В конце апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе национальной комиссии по правам человека Египта Мухаммеду Фаеку с просьбой разобраться с причинами возможного задержания россиян.