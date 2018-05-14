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Посольство РФ: Египет депортирует из страны россиян, о судьбе которых не было информации
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Посольство РФ: Египет депортирует из страны россиян, о судьбе которых не было информации 

ТАСС 1 час назад
КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Египет депортирует из страны 24 россиянина, о судьбе которых на протяжении нескольких недель не было информации. В числе высылаемых — семья из 17 человек, включая детей, об исчезновении которых заявили их родственники в Дагестане, сообщил ТАСС в понедельник заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.
"24 человека, включая 17 членов разыскиваемой нами семьи, находятся в депортационном отделе аэропорта, в отношении 18 из них уже получено решение о депортации", — отметил дипломат. По его словам, «египетские власти заявили о нежелательности пребывания этих граждан РФ на территории страны по соображениям безопасности».
Абакаров пояснил, что еще шесть человек, в том числе четверо детей, пока ожидают решения. «Мы встретились со всеми, их состояние удовлетворительное, — сообщил он. — У трех человек потеряны документы, мы занимаемся их оформлением».
По словам консула, родственники уже начали покупать им билеты, и в ближайшие дни задержанные улетят на родину.
В апреле родственники граждан РФ, уроженцев Дагестана, обратились в российские органы с просьбой выяснить судьбу их пропавших близких, которых могли задержать египетские власти. Речь шла о 17 членах одной семьи, в числе которых девять детей в возрасте от трех до девяти лет. В конце апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе национальной комиссии по правам человека Египта Мухаммеду Фаеку с просьбой разобраться с причинами возможного задержания россиян.
Ранее замглавы Унцукульского района Дагестана по общественной безопасности Магомед Гамзатов сообщил ТАСС, что в основном это люди, которые поехали получать религиозное образование на территории Египта.
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