Египет депортирует из страны 24 россиянина

Египет депортирует из страны 24 россиянина, о судьбе которых на протяжении нескольких недель не было информации. В числе высылаемых — семья из 17 человек, включая детей, об исчезновении которых заявили их родственники в Дагестане , сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Каире Юсуп Абакаров.

По его словам, «египетские власти заявили о нежелательности пребывания этих граждан на территории страны по соображениям безопасности». Абакаров пояснил, что еще шесть человек, в том числе четверо детей, пока ожидают решения. «Мы встретились со всеми, их состояние удовлетворительное, — сообщил дипломат. — У трех человек потеряны документы, мы занимаемся их оформлением». По словам консула, родственники уже начали покупать им билеты, и в ближайшие дни задержанные улетят на родину.