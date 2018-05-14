Египет депортирует из страны 24 россиянина, о судьбе которых на протяжении нескольких недель не было информации. В числе высылаемых — семья из 17 человек, включая детей, об исчезновении которых заявили их родственники в Дагестане, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.
По его словам, «египетские власти заявили о нежелательности пребывания этих граждан на территории страны по соображениям безопасности». Абакаров пояснил, что еще шесть человек, в том числе четверо детей, пока ожидают решения. «Мы встретились со всеми, их состояние удовлетворительное, — сообщил дипломат. — У трех человек потеряны документы, мы занимаемся их оформлением». По словам консула, родственники уже начали покупать им билеты, и в ближайшие дни задержанные улетят на родину.
В апреле родственники граждан РФ, уроженцев Дагестана, обратились в российские органы с просьбой выяснить судьбу их пропавших близких, которые могли быть задержаны египетскими властями. Речь шла о 17 членах одной семьи, в числе которых девять детей в возрасте от трех до девяти лет. В конце апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе национальной комиссии по правам человека Египта Мухаммеду Фаеку с просьбой разобраться с причинами возможного задержания россиян. Ранее замглавы Унцукульского района Дагестана по общественной безопасности Магомед Гамзатов сообщил ТАСС, что в основном это люди, которые поехали получать религиозное образование на территории Египта.