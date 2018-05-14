В Минтрансе рассказали об условиях открытия авиасообщения с курортами Египта

Минтранс России вернется к переговорам с Египтом об открытии авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-Эль-Шейха после подтверждения их инфраструктурной готовности, а также анализа ситуации с регулярным сообщением между Москвой Каиром , сообщил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов

«На уровне руководств транспортных ведомств мы не встречались с момента открытия воздушного сообщения, однако ведем переговоры напрямую через переписку, дипломатическую в том числе, и переговоры на уровне посла Египта в РФ. Мы договорились, что какое-то время нам потребуется для анализа ситуации после открытия регулярного сообщения между Москвой и Каиром, и после подтверждения готовности инфраструктуры в других аэропортах, прежде всего речь идет о Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе, и анализа опыта возобновления авиасообщения, мы вернемся к проведению переговоров уже по другим направлениям, как чартерного, так и регулярного сообщения. Сроки открыты», — сказал Соколов.